RECOGIDA DE FIRMAS EN APOYO DE LA INICIATIVA PARLAMENTARIA DE EN COMÚ PODÉM PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL EX PRESIDENTE AZNAR EN SU IMPLICACIÓN EN LLEVAR A ESPAÑA A LA GUERRA DE IRAQ » Presentación en el Senado de la Comisión de investigación sobre la guerra de Iraq Nota informativa de la CEOSI IraqSolidaridad , 16 de mayo de 2017 El pasado día 9 de mayo tuvo lugar en el Senado la rueda de prensa de presentación de la iniciativa de constituir una Comisión de investigación sobre el papel del gobierno de Aznar en la implicación de España en la guerra de Iraq. La iniciativa de Unidos Podemos y ERC, liderada por la senadora Sara Vila (En Comú Podèm) y del senador Jordi Martí (ERC), de la que hemos venido informando, pretende que dicha comisión haga comparecer entre otros al Sr. Aznar, en aquel entonces presidente del gobierno; a Federico Trillo, ex ministro de Defensa del gobierno de Aznar, y a Juan Costa, ex Secretario de Estado. Dicha iniciativa parte del Informe Chilcot, una investigación realizada en Reino Unido que ha durado siete años y cuyas conclusiones han demostrado sin lugar a dudas que: 1.- No existía base jurídica suficiente para iniciar una guerra contra Iraq. 2.- Se manipularon las razones para iniciar dicha guerra ya que estas se basaron en suposiciones y no en hechos contrastados. 3.- Las opciones diplomáticas y otras vías de acuerdo no se habían agotado cuando se inició el feroz ataque contra Iraq y su pueblo. 4.- No hubo la menor planificación de la situación de Iraq para el escenario posterior a la guerra y ocupación, lo que llevó al país al caos, a la violencia y a una situación de terrorismo inimaginables. Los portavoces de ambos grupos, Sara Vila y Jordi Martí, anunciaron que la iniciativa se debatirá y votará en el próximo Pleno del Senado, el cual previsiblemente tendrá lugar el día 24 de mayo y de lo que informaremos puntualmente. Dado que el PP tiene mayoría absoluta en la cámara baja, sin su apoyo será imposible que dicha comisión salga adelante, por lo que los senadores de dicho grupo tienen una oportunidad de oro para demostrar lo que dicen ante las cámaras respecto a que su grupo busca y trabaja por la transparencia. En la rueda de prensa, los senadores estuvieron acompañados por miembros y simpatizantes de nuestra organización. Así mismo, en el acto, además de los senadores Sara Vila y Jordi Martí, intervino Sara Sánchez, Secretaria de organización de la CEOSI, que reiteró el total y completo apoyo de la CEOSI a dicha iniciativa, manifestando que la situación de Iraq se ha deteriorado hasta niveles inimaginables desde 2003 y que “[…] Las cifras de muertos son escalofriantes, así como la desescolarización de los niños y el retroceso de la situación de la mujer”. Os invitamos a que deis a conocer e impulséis esta iniciativa ya que la recogida de firmas firmas en apoyo de dicha Comisión sigue abierta. ¡Siempre con el pueblo iraquí!